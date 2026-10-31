First Lady devreye girmişti. Oleşki'de sivil tahliye operasyonu

Tahliye edilenler önce Kırım'a götürüldü. Rusya'ya gitmek isteyenler ayrı bir konvoyla yola devam etti. Ukrayna'ya dönmek isteyenler için ise Rusya'nın Anapa kenti ve Belarus üzerinden geçen bir güzergah belirlendi.

Moskova, operasyonun herhangi bir sorun yaşanmadan gerçekleştiğini duyurdu. Ancak Kremlin, bu işbirliğinin kalıcı barışa kapı aralayabileceği beklentisine temkinli yaklaşıyor. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov Oleşki'deki operasyonun özel ve münferit bir durum olduğunu, genel barış sürecine örnek gösterilemeyeceğini söyledi.