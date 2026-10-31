First Lady devreye girmişti. Oleşki'de sivil tahliye operasyonu
31.10.2026 07:23
Son Güncelleme: 31.10.2026 07:32
Oleşki'de ABD First Ladysi Melania Trump'ın girişimiyle sağlanan ateşkesin ardından siviller otobüslerle tahliye edildi.
Oleşki'de, Melania Trump'ın girişimiyle sağlanan ateşkes sonrası tahliye operasyonu yapıldı. Rus ve Ukraynalı yetkililer ortak hareket etti, siviller otobüslerle bölgeden ayrıldı.
Savaşın başladığı 2022'den bu yana ilk kez Rusya ile Ukrayna ortak bir insani yardım operasyonu düzenledi.
Dört yılı aşkın süredir Rusya'nın kontrolünde olan Ukrayna'nın güneyindeki Oleşki kentinde açlık ve ilaç sıkıntısıyla mücadele eden siviller bölgeden tahliye edildi. Operasyon, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın arabuluculuğunda sağlanan ateşkes sayesinde gerçekleşti.
Toplamda kaç kişinin tahliye edildiği henüz açıklanmazken bölgede salı günü başlayan ateşkesin pazar akşamı sona ermesi bekleniyor.
Rus ve Ukraynalı insan hakları yetkilileri birlikte Oleşki'ye gitti. Bölgeye gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemeleri de ulaştırıldı. Tahliye için 25 otobüs ve 9 ambulans görevlendirildi.
Operasyon öncesinde ise tehlikeli bir çalışma yürütüldü. Tahliye güzergahındaki mayınların temizlenmesi sırasında, biri Rus mayın imha uzmanı olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti. Oleşki'den ayrılan siviller içinse uzun bir yolculuk başladı.
Sivillerin tahliyesi için 25 otobüs ve 9 ambulans görevlendirildi.
Tahliye edilenler önce Kırım'a götürüldü. Rusya'ya gitmek isteyenler ayrı bir konvoyla yola devam etti. Ukrayna'ya dönmek isteyenler için ise Rusya'nın Anapa kenti ve Belarus üzerinden geçen bir güzergah belirlendi.
Moskova, operasyonun herhangi bir sorun yaşanmadan gerçekleştiğini duyurdu. Ancak Kremlin, bu işbirliğinin kalıcı barışa kapı aralayabileceği beklentisine temkinli yaklaşıyor. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov Oleşki'deki operasyonun özel ve münferit bir durum olduğunu, genel barış sürecine örnek gösterilemeyeceğini söyledi.
Rus ve Ukraynalı insan hakları yetkilileri birlikte Oleşki'ye gitti. Yan yana açıklama yaptı.
27 Ekim'de başlayan ve Oleşki kentinin yanı sıra Herson bölgesini de kapsayan ateşkes, savaşın başlangıcından bu yana cephe hattında çatışmalara verilen en uzun süreli ara oldu.
Tahliyeler öncesi bölgedeki insani durum oldukça ağırdı. Savaş öncesinde 24 bin kişinin yaşadığı Oleşki'nin nüfusu 2 bine kadar düşmüştü. Aylarca gıda ve ilaç sıkıntısı çeken sivillerin bazıları güvercin avlayarak, bazılarıysa günde bir bardak pirinçle hayatta kalmaya çalışıyordu. Yiyecek ve su bulmak için mayınlarla dolu, "ölüm yolu" olarak bilinen güzergahı kullanmak zorunda kalanlar da vardı.
Toplamda kaç kişinin tahliye edildiği henüz açıklanmadı. Bölgede salı günü başlayan ateşkesin pazar akşamı sona ermesi bekleniyor.
Tahliyeye rağmen kentte kalmayı tercih eden sivillerin geleceği ise belirsiz.