“First Lady erkek doğdu” yalanı sınırları aştı: Macron çiftinden ABD'de dava

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron’un “erkek doğduğu” iddialarına karşı bir dava da ABD’de açıldı. Macron ve eşi, Brigitte Macron’un erkek olduğunu iddia eden aşırı sağcı influencer ve podcast yayıncısı Candace Owens’ı dava etti.



Delaware’de mahkemeye başvuran Macron çifti, Owens’ın podcast yayınının popülerliğini artırmak ve hayran kitlesini genişletmek için yalanlarla dolu “küresel bir küçük düşürme kampanyası” yürüttüğünü belirtti. Macron çiftine göre, bu yalanların arasında Brigitte Macron’un Jean-Michel Trogneux adıyla dünyaya gelmiş bir erkek olduğu da vardı. Bu ise esasında Brigitte Macron’un ağabeyinin adıydı.



Macron çiftinin mahkemeye yaptığı başvuruda, Owens’ın çiftin görüntüsü, evliliği, aile ve arkadaşları ile kişisel tarihlerini kullanarak bunları çarpıttığı, bu sayede oluşturduğu söylemi küçük düşürme amaçlı kullandığı belirtildi. Başvuru dilekçesinde, “Bunun sonucu dünya ölçeğinde insafsız bir zorbalık oldu” ifadeleri kullanıldı.



“UMUTSUZ BİR HALKLA İLİŞKİLER STRATEJİSİ”



Owens, bu davaya çarşamba günü yaptığı podcast yayınında yanıt verdi. Davanın yanlışlıklarla dolu olduğunu savunan yayıncı, bunun “aşikar ve umutsuz bir halkla ilişkiler stratejisinin bir parçası olduğunu” ifade etti. Tarafların avukatı ocak ayından bu yana iletişim halinde olsa da Owens hakkında dava açılacağını bilmediğini savundu.



Owens’ın sözcüsü de davaya ilişkin yaptığı açıklamada, bunu Brigitte Macron’un Owens’ın röportaj taleplerini reddettikten sonra kendisine yönelik bir zorbalık çabası olarak yorumladı.



Macron çifti ise davaya ilişkin açıklamalarında Owens’ın açıklamalarını geri çekmesine yönelik üç talebi reddetmesinin ardından dava açtıklarını bildirdi.



Fransa’da iki kişi Brigitte Macron hakkında “erkek doğduğu” iddialarını ortaya atmalarının ardından para cezasına çarptırılmış, fakat istinaf mahkemesi bu kararı bozmuştu. Bunun üzerine Brigitte Macron, bozma kararını Yargıtay’a taşımıştı.

