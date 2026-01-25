First Lady'nin filmi gösterime girecek. Melania başkan eşi olmayı anlatacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melenia Trump Başkan Donald Trump'ın ikinci göreve başlama törenine kadar geçen 20 günü konu alan yeni bir filmin özel gösterimini Cumartesi günü Beyaz Saray'da gerçekleştirdi.

Film, eşinin ikinci başkanlık döneminde kamuoyundan uzak duran First Lady'ye nadir görülen perde arkası görüntüler sunuyor. Düzenlenen etkinliğe aralarında eski profesyonel boksör Mike Tyson ve filmin fragmanında yer alan Ürdün Kraliçesi Rania'nın da bulunduğu, kültürel yelpazenin farklı kesimlerinden yaklaşık 70 kişi katıldı.

Başkanın dış danışmanı ve menajeri Marc Beckman "Bu kesinlikle politik bir film değil," dedi ve filmin yaratıcı yönetiminin birinci hanımefendi tarafından yönlendirildiğini sözlerine ekledi.

Film, onun moda tercihlerini, diplomatik görevlerini ve Gizli Servis korumasıyla ilgili operasyonları öne çıkarıyor. Beckman, izleyicilerin ayrıca başkanın mizah anlayışını yansıtan anlar da göreceğini söyledi.