Fırtına avcısının külleri Milton Kasırgası'nın gözüne bırakıldı

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) eski meteoroloji uzmanı Peter Dodge'un külleri bir uçaktan Milton Kasırgası'nın gözüne bırakıldı. 73 yaşında hayatını kaybeden Dodge, kasırga görevlerine katılan bir radar bilimciydi ve meslektaşları onun tutkusu olan kasırgalarla buluşmasını sağlamak için bu unutulmaz jesti gerçekleştirdi. Ajansın geçen yılki ölüm ilanında Dodge'un "ani ve trajik bir kayıp" olduğu ifade edilmişti.

387. KASIRGA KÜLLERİNİN EV SAHİBİ OLDU

Dodge'un külleri, memleketi Florida'nın eyalet bayrağı, Ttlumunun üzerindeki isim etiketi ve yüzlerce fırtına görevini simgeleyen bir yama ile sarıldı.



Bilim insanının arkadaşı ve eski patronu Frank Marks, külleri serbest bırakma onurunu üstlendi ve Dodge'un son uçuş sayısını "387 kasırga" olarak kaydederek töreni sonlandırdı.

NOAA Kasırga Araştırma Bölümü Başkan Yardımcısı Shirley Murillo, "Peter, sahada çalışmaya ve uçmaya büyük bir tutku besliyordu. Küllerini Milton Kasırgası'na bırakarak onun anısını, takım ruhunu ve merakını onurlandırdık." dedi.

"KASIRGA UÇUŞLARINA DÖNMEK İSTİYORDU"



Dodge’un kız kardeşi Shelley Dodge ise bu veda törenini güzel olarak nitelendirerek, "O her zaman kasırga uçuşlarına geri dönmek istiyordu. Hayalini gerçekleştirdiler." ifadelerini kullandı.



Dodge'un küllerinin Meksika Körfezi'nin yüzeyine inişinin yaklaşık sekiz dakika sürdüğü tahmin ediliyor.



Meteoroloji ajansındaki son yıllarında, Dodge görme yeteneğini kaybetmeye başlayınca ve artık kasırga görevlerinde uçamayacak duruma gelince, ajans için radar programlarını geliştirmeye devam etti.



Geçtiğimiz yıl ölene kadar Dodge, kasırgaların nasıl davrandığını ve nasıl evrimleştiğini daha iyi anlamak, izlemek ve tahmin etmek için yorulmadan çalıştı.