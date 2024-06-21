Fırtına Rusya ve Çekya'da can aldı

Moskova'da ay başından bu yana etkili olan sıcak hava yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı.



Şiddetli rüzgar ve yağmur kentte hayatı felç etti. Fırtınada bir ağacın devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Sağanak sırasında yaralananlar da oldu.



Fırtına, Orta Avrupa ülkelerinde Çekya'yı da etkisi altına aldı.



Ülke genelinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, bodrum katlarını su bastı. 50 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirdi. 11 bin haneye elektrik verilemiyor.

