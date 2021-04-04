'Fişek' Smith 91 yaşında ve emekli olmayı düşünmüyor

ABD'nın Arkansas eyaletindeki bir kasabada görev alan 91 yaşındaki Smith, enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakıyor.



Fişek Smith, 56 yıldan fazla bir süredir Camden kasabasındaki polis teşkilatında çalışıyor.



Mayıs ayında 92. yaş gününü kutlamaya hazırlanan Smith, 'tanrının tamam dediği yere kadar' çalışmak istediğini belirtiyor.



Kasabada herkes tarafından tanınan 'Fişek'i, departmanın halkla ilişkiler sorumlusu Dana Weatherby anlattı. Onun göreve başlama nedeninin polis olmanın verdiği heyecanı çok sevmesi olduğunu ifade eden Weatherby, Smith'in 1960'lardan bu yana teşkilatın içerisinde olduğunu kaydetti.



Smith'i mesleğe kendisini adamış biri olarak tanımlayan departmanın eğitim koordinatörü Texann Shadden ise, ''Çok kötü kar yağışlarında arabası çalışmadığında bile işini yapabilmek için uzun mesafeler boyunca yürürdü'' şeklinde tanımladı.



Shadden, Smith'in hareketli geçirdiği uzun yıllar ve kasaba hakkındaki bilgisinin işe yaradığını belirttti.