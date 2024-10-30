Fıstık alerjisi ölümüne neden oldu

Roma'da, 14 yaşındaki İngiliz bir kızın ailesiyle birlikte gittiği pizzacıda yediği bir yemek sonrasında anafilaktik şoka girdi. İngiliz kızın hayatını kaybetmesi üzerine restorana öldürme soruşturması başlatıldı.

Fıstık alerjisi ölümüne neden oldu

Olay, 'nın başkenti 'nın Gianicolense semtindeki bir pizzacıda meydana geldi. 14 yaşındaki İngiliz kız ailesi ile birlikte ziyaret için gittiği Roma'da yediği  yemekten yaklaşık 15 dakika sonra anafilaktik şoka girdi. 

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, genç kızın kurutulmuş fıstık bulunan bir tatlı tükettiği düşünülüyor.

Kız, San Camillo hastanesine ulaştıktan kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi. Olay esnasında şoka giren babası da kalp sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ailenin Roma’da yedikleri ilk yemek olduğu öğrenildi. 

Büyükelçiliği, olayla ilgili olarak ailenin yanında olduklarını ve yerel yetkililerle irtibat halinde olduklarını duyurdu. Restoranın, kızın alerjisinden haberdar olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

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