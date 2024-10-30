Fıstık alerjisi ölümüne neden oldu

Olay, İtalya'nın başkenti Roma'nın Gianicolense semtindeki bir pizzacıda meydana geldi. 14 yaşındaki İngiliz kız ailesi ile birlikte ziyaret için gittiği Roma'da yediği yemekten yaklaşık 15 dakika sonra anafilaktik şoka girdi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, genç kızın kurutulmuş fıstık bulunan bir tatlı tükettiği düşünülüyor.



Kız, San Camillo hastanesine ulaştıktan kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi. Olay esnasında şoka giren babası da kalp sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ailenin Roma’da yedikleri ilk yemek olduğu öğrenildi.



İngiltere Büyükelçiliği, olayla ilgili olarak ailenin yanında olduklarını ve yerel yetkililerle irtibat halinde olduklarını duyurdu. Restoranın, kızın alerjisinden haberdar olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

