FKÖ'ye birleşik ulusal liderlik oluşturma çağrısı

İsrail'in amacının Gazze Şeridi'nde tam bir "etnik temizlik" ve sonrasında bu toprakları "ilhak" olduğuna işaret edilen açıklamada, İsrail'in bunun ardından da "Batı Şeria'da terörist yerleşimciler tarafından başlatılan bir süreç olan yeni bir Nekbe ve etnik temizliği hayata geçirmeyi" hedeflediği kaydedildi.



İsrail'in, komploları ve girişimleri karşısında "birleşik ve sağlam bir Filistin tarafı" görmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, Filistin halkının tüm güçlerinin ve bileşenlerinin Gazze'yi ve halkını korumak için ayağa kalkması gerektiği vurgulandı.

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