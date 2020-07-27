Florida rekor artışla New York'u geride bıraktı

Florida'daki corona virüs vakaları Pazar günü 9,300 artışla toplamda 423,855'e çıkarken, Kaliforniya ise toplam 448,497 vakayla ABD'deki salgının merkezi olmaya devam etti.



415,827 vakanın olduğu New York ise ABD'de en çok vakanın görüldüğü üçüncü yer. Ancak New York 32,000'den fazla vefat ile ABD'de salgın kaynaklı en fazla ölümün yaşandığı yer olmaya devam etti.



Florida'daki vakalar artmaya devam ederken, eyaletin Cumhuriyetçi Valisi Ron DeSantis ise maske takmanın zorunlu hale getirilmeyeceğini ve okulların Ağustos'ta tekrar açılmasının gerektiğini defalarca belirtmişti.