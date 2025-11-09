Florida’da polisten kaçan araç bara daldı, 4 ölü 11 yaralı

ABD''de polis takibinden kaçmaya çalışan bir araç ölüm saçtı.

Florida eyaletinin Tampa kentinde polisten kaçan aşırı hızlı araç, kalabalık bir bara çarptı. Olayda 4 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gece hayatı ve turistleriyle bilinen tarihi bir bölgede yaşanan olayla ilgili polisten yapılan açıklamada, hava devriye biriminin, aracı bir mahallede sokak yarışı yaparken gördüğü, daha sonra otoyolda pervasızca giderken tespit ettiği bildirildi. Florida Karayolları Devriyesi araca yetişti ve aracın arka çamurluğuna çarparak savrulmasını sağlayan "PIT" manevrasını uygulamaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Polis, aracın şehir merkezine yakın tarihi Ybor City'ye doğru hızla ilerlemesi üzerine devriye memurlarının kontrolü kaybettiğini ve sürücünün kontrolünü kaybederek 7. Cadde'deki Bradley's adlı barın dışında 10'dan fazla kişiye çarptığını söyledi.

Olay yerinde 3 kişi hayatını kaybederken 4'üncü kişi hastanede öldü. Polis, 2 kişinin durumunun kritik, 7 kişinin durumunun stabil olduğunu ve ikisinin tedavi edilip taburcu edildiğini açıkladı. Ayrıca, hafif yaraları olan ve olay yerinde tedaviyi reddeden 2 kişi daha vardı.

Polis Şefi Lee Bercaw yaptığı açıklamada, "Bu sabah yaşananlar anlamsız bir trajediydi, kalbimiz kurbanların sevdikleriyle ve etkilenen herkesle birlikte" dedi.