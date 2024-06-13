Florida'da sel felaketi: Acil durum ilan edildi

ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen sel nedeniyle bazı bölgelerde acil durum ilan edildi.

Florida'da sel felaketi: Acil durum ilan edildi

’nin güneyinde Florida’da son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar sellere yol açtı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar sular altında kaldı.

Miami Uluslararası Havalimanı ve Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanında bin 200'den fazla uçuşta aksama yaşandı.

Florida Valisi Ron DeSantis yaptığı açıklamada Broward, Collier, Lee, Miami-Dade ve Sarasota için acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Ulusal Hava Durumu Servisi eyalette şiddetli yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

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