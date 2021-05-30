Florida'da silahlı saldırı: 2 ölü, 20 yaralı

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Bireysel silahlanmaya bağlı olarak kitlesel silahlı saldırıları haberlerinin çokça geldiği ABD'nin Florida eyaletindeki Hialeah şehrinde, bir bilardo kulübünün dışında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, en az 20 yaralı var.



​Güvenlik yetkilileri, yerel saatle 00.00-01.00 arasında beyaz bir aracın kulüp önüne geldiğini, aracın içindeki 3 kişinin, konser için bekleyen kalabalığa ateş açtığını aktardı.

"KORKAKÇA GERÇEKLEŞEN BİR SİLAH ŞİDDETİ"

Reuters'ın aktardığı habere göre, Florida'da Miami Dade bölgesinin polis şefi Alfredo Ramirez, bir tweet atarak silahlı saldırıyı duyurdu.

Ramirez "Bir başka korkakça silah şiddetinin gerçekleştiği olay yerindeyim. 20'den fazla kişi yaralandı ve maalesef 2 kişi hayatını kaybetti" dedi.

