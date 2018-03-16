Florida'da üst geçit çöktü: En az 4 ölü, 9 aralı

ABD’nin Florida eyaletinde inşaat halindeki bir üst geçit çöktü. En az 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.



Uluslararası Florida Üniversitesi'nde yapımı devam eden 950 tonluk üst geçit yerel saatle 13.30 civarında çöktü.



En az 8 araç enkaz altında kalırken arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.



Yetkilierden biri konuyla ilgili olarak, “Ekiplerimiz üst geçidin altında kalan 8 aracı bulmak üzere bölgeye sevkedildi. 100'den fazla personelimiz olay yerinde bulunuyor” açıklamasını yaptı.



53 metre uzunluğundaki üst geçit geçtiğimiz cumartesi günü yapılan törenle monte edilmişti. 14.2 milyon dolara mal olan üst geçidin gelecek yıl kullanıma açılması planlanıyordu.



Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurumu ve diğer yetkili kurumlar bölgeye ekip göndererek üst geçidin neden çöktüğünü araştırmaya başladı.



55 bin öğrencinin eğitim gördüğü Uluslararası Florida Üniversitesi eyaletin ikinci büyük üniversitesi konumunda.



Üst geçidin öğrencilerin otoyoldan güvenli bir şekilde karşıya geçebilmeleri için yapılmaya başlandığı açıklandı.



Geçtiğimiz yılın ağustos ayında karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir öğrenci, üst geçidin yapıldığı yerde bir kaza sonucu hayatını kaybetmişti.