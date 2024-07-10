Florida'da yeni din yasası: Satanistler okullara girebilecek mi?

Florida valisi Ron DeSantis, eğitimde daha fazla din bilgisi verilmesini öngören yeni bir yasayı onayladı. Yasanın kabul edilmesinin ardından satanistler, Florida'daki okullardaki boş kontenjanları doldurmak için gönüllü olmaya başladı.



Geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren eyalet yasası, personel açığını kapatmak için dini gruplar da dahil olmak üzere "öğrencilere dışarıdan ek danışmanlık ve destek" sağlanmasına olanak tanıyor.

DİN ADAMLARI KAMU OKULLARINDA



Yasa, daha fazla eyaletin Hıristiyanlığı kamu okulu ortamlarına yerleştirmeyi hedeflemesiyle birlikte din adamlarının kamu okulu danışmanlığı yapmasının önünü açtı.



Satanist Tapınağı dini grupların okullarda faaliyet göstermesine izin veren ABD eyaletlerinde "Okul Sonrası Şeytan" kulüplerinin kurulması da dahil olmak üzere, devlet okullarında eyleme geçmişti.

SATANİSTLER DE GÖREVE TALİP



Satanist Tapınağı kurucu ortağı ve sözcüsü Lucien Greaves, üyelerinin Florida'daki 67 bölgede açık rehberlik pozisyonlarını doldurmaya hazır olduğunu söylemişti.



Satanist Tapınağı, ABD hükümeti tarafından resmen bir din olarak tanınıyor.



Florida valisi DeSantis ise, satanizmin "bir din olmadığını" savunarak takipçilerinin programda yer almasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

