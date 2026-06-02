Florida'dan ChatGPT'ye dava. "Çocuklar için güvenli değil"

Florida eyaleti yönetimi, ChatGPT'ye dava açtı. Florida Başsavcısı James Uthmeier, söz konusu davaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eyalet yönetimi, ChatGPT'nin sahibi olan şirket OpenAI'ı, aldatıcı ve haksız ticaret uygulamaları, ihmali ve ürün sorumluluğu yasalarını ihlal etmesi gerekçesiyle suçlayarak şirketin üst yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın da firmasının tutumundan kaynaklanan insan hayatına yönelik riski tamamen görmezden geldiğini savundu.

KATLİAMLARA YARDIM VE İNTİHARI TEŞVİK SORUNU

Dava dilekçesinde, ChatGPT hakkında toplu katliam yapanlara yardım etmek, intiharı teşvik etmek, insanları kamuoyu önünde küçük düşürmeye neden olmak, reşit olmayanları ebeveyn gözetimi olmadan bir araca bağımlı hale getirmek ve kullanıcıların eleştirel düşünme becerilerini kaybetmelerine neden olmak gibi bir dizi suçlama yer alıyor.

“FLORİDA'DA BUNA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Florida Başsavcısı Uthmeier, "Sam Altman ve ChatGPT, çocuklarımızın güvenliği ve emniyeti yerine yapay zeka yarışını seçti. Kamu güvenliği yerine karı seçtiler ve biz Florida'da buna izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Pensilvanya eyalet yönetimi de "Character.AI" isimli yapay zeka sohbet robotunun kendisini doktor gibi tanıtarak kullanıcıları lisanslı bir hekimden tıbbi tavsiye aldıklarını düşünmeye sevk ettiği gerekçesiyle robotu geliştiren şirkete dava açmıştı.