Florida yılanlara savaş açtı: On binlerce piton yakalandı!

Florida’da istilacı Burma pitonlarıyla yaklaşık 25 yıldır süren mücadelede önemli bir eşik aşıldı.



Biyologlar, son 10 yıl içinde Everglades ve çevresindeki sulardan toplamda 20 ton yılan çıkardıklarını duyurdu.



Ayrıca, bu sezon içinde gerçekleştirilen yılan toplama çalışmaları, tek seferde ulaşılan en yüksek rakamla rekor kırdı.

"TAMAMEN YOK EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"



Her ne kadar uzmanlar pitonların tamamen yok edilmesinin muhtemel olmadığını kabul etse de, her bir pitonun doğadan çıkarılmasının çevre için büyük bir kazanım olduğu vurgulanıyor.



Güney Florida Su Yönetimi Bölgesi'nin piton programı yöneticisi Mike Kirkland, şimdiye dek kendi ajanslarına bağlı ekiplerin 15 bin 650’den fazla piton yakalayıp itlaf ettiğini açıkladı.

Uzmanlara göre tam olarak kaç pitonun Everglades bölgesinde yaşadığını belirlemek imkansız.

ÖNCE EVCİL HAYVAN OLARAK ALINMIŞLAR

Ancak tahminler on binlerce yılanın bulunduğu yönünde. Bu yılanların birçoğunun 1990’larda evcil hayvan olarak sahiplenildikten sonra doğaya salındığı düşünülüyor.



Dişi pitonlar yılda 100'e kadar yumurta bırakabiliyor; her bir dişinin ekosistemden çıkarılması binlerce yumurtanın engellenmesi anlamına geliyor.



Uzmanlar, “Bir dişiyi ortadan kaldırdığınızda yalnızca tek bir yılanı değil, onun mevcut ve gelecekteki tüm üreme potansiyelini de ortadan kaldırmış oluyorsunuz” diyor.

RADYO TELSİZLİ "KEŞİF YILANLARI" SAHADA

Çalışma ekipleri, kasım ile nisan arasındaki üreme sezonunda özellikle dişi pitonları hedef alıyor.

Bu süreçte, radyo vericileriyle donatılmış erkek “keşif yılanları” takip edilerek dişilerin yerleri tespit ediliyor.