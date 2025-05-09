Flört uygulaması ve uyuşturucu masraflarını meclise ödeten 2 vekile ceza

Fransa ’da uyuşturucu satın almak ve flört uygulamasına abone olmak için meclis masraf hesaplarını kullandığı ortaya çıkan iki milletvekili hakkında iki hafta meclisten uzaklaştırma ve iki ay boyunca yüzde 50 maaş kesintisi cezası verildi. The Times gazetesinin haberine göre, sol görüşlü Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden 34 yaşındaki Andy Kerbrat, uyuşturucu satın almak için 25 bin euro ödemişti. Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinden 70 yaşındaki Christine Engrand ise 50 yaşın üzerindeki kişiler için hizmet veren “Disons Demain” isimli flört uygulamasına aylık 39,99 euroya abone olmuş, iddiaya göre burada tanıştığı bir kişiyi de asistanı olarak işe almıştı. GÖZALTINA ALINDI, BAĞIMLI OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Kerbrat, geçen sene başkent Paris’teki bir metro istasyonunda “3-MMC” isimli uyuşturucuyu satın aldığı için gözaltına alınmıştı. Suçunu kabul eden siyasetçi, bağımlı olduğunu da kabul ederek tedavi olma sözü vermişti. Mediapart haber sitesi, vekilin meclis masraf hesabından 25 bin eruoyu uyuşturucu satın almak için kullandığını aktardı. Vekil, bu iddiaları reddederken bu hafta hesabını kötüye kullandığı iddiasıyla disiplin cezası aldı. “SADECE ARKADAŞIM”

Engrand’ın da benzer bir şekilde flört uygulamasına abone olmak için meclis masraf hesabını kullandığı ifade edildi. Savcılık, vekilin söz konusu uygulamada tanıştığı bir erkeği asistanı olarak işe aldığı iddiaları hakkında soruşturma açtı.

Engrand ise bu iddiaları reddederek bu kişinin “sadece arkadaşı” olduğunu, kendisini bir süredir tanıdığını, kumsalda karşılaştıktan sonra “hesaplarını tutması için” işe aldığını anlattı.



İddiaya göre, Engrand, annesinin 5 bin 971 euroya mâl olan cenazesinin masraflarını da aynı hesaptan karşılamıştı. Engrand, daha sonra yaptığı açıklamada, cenaze ve flört uygulaması için kullandığı parayı geri ödediğini belirtmiş, kendi kredi kartı ile Ulusal Meclis kredi kartını birbirine karıştırması sebebiyle böyle bir “hata” yaptığını söylemişti.