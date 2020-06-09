Floyd'u öldüren polis memurunun kefaleti belirlendi

ABD'nin Minnesota eyaletindeki duruşmaya video konferans yöntemiyle katılan polis memuru Derek Chauvin, yaklaşık 11 dakika süren duruşmada herhangi bir açıklama yapmadı.



Eski polis memurunun avukatı bilgi ve delil talep etti. Suçlamaların ciddiyeti ve Chauvin'in kaçma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle daha önce 1 milyon dolar olarak belirlenen kefalet bedeli, 1 milyon 250 bin dolara çıkarıldı.



Bir sonraki duruşma 29 Haziran'da yapılacak. Chauvin'in 40 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.



Chauvin'in yanı sıra görevden alınan diğer üç polis memuru da ikinci dereceden "yardım ve yataklık" suçmalasıyla yargılanıyor.