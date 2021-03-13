Floyd'un ailesine tazminat

Minneapolis Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada "tazminat anlaşması" oy birliğiyle kabul edildi. Anlaşmanın ardından basın toplantısı düzenleyen Floyd'un avukatları kararı, siyah hayatların da değerli olduğuna yönelik güçlü bir mesaj olarak yorumladı. Minneapolis yönetimine teşekkür edildi.



Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin'in cinayetten yargılandığı davada jüri seçim süreci devam ediyor. Şu ana kadar 12 jüri üyesinden 6'sı belirlendi. Yargılamalar 29 Mart'ta başlayacak.