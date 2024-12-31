Ford'un X hesabı hacklendi

ABD'li otomobil şirketi Ford'un X sosyal medya hesabı hacklendi.



Ford'dan yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların "şirketin görüşlerini temsil etmediği" vurgulanırken "Ford ve X, bu ihlali araştırıyor." denildi.

"ÖZGÜR FİLİSTİN" PAYLAŞIMLARI

Ford'un resmi X hesabından, "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlettir" ve "Tüm gözler Gazze'de" mesajları paylaşılmıştı.



Hesabın ele geçirildiği iddia edilerek söz konusu paylaşımlar kısa süre içinde silinmişti.