Ford'un X hesabı hacklendi

ABD'li otomobil üreticisi Ford'un X hesabından Filistin'i destekleyen İsrail karşıtı paylaşımlar yapıldı. Şirket, hesabının hacklendiğini duyurdu.

Ford'un X hesabı hacklendi

'li otomobil şirketi 'un X hesabı hacklendi.

Ford'dan yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların "şirketin görüşlerini temsil etmediği" vurgulanırken "Ford ve X, bu ihlali araştırıyor." denildi.

"ÖZGÜR FİLİSTİN" PAYLAŞIMLARI

Ford'un resmi X hesabından, "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlettir" ve "Tüm gözler Gazze'de" mesajları paylaşılmıştı.

Hesabın ele geçirildiği iddia edilerek söz konusu paylaşımlar kısa süre içinde silinmişti.

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