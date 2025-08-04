Formula 1 biletiyle gelen skandal: Singapurlu milyarder yolsuzluğu itiraf etti

Singapur merkezli bir milyarder otelci, geçen yıl ülkeyi sarsan bir yolsuzluk skandalıyla ilgili suçlamayı kabul etti.

BBC'nin aktardığına göre Ong Beng Seng, eski ulaştırma bakanı Subramaniam Iswaran'ın yolsuzluk soruşturması sırasında delilleri örtbas etmesine yardım ederek adaleti engellemeye teşvik ettiğini itiraf etti. Ong, resmi görevlerini yerine getirirken Iswaran'a Formula 1 Grand Prix biletleri ve özel jetle seyahat gibi pahalı hediyeler verdiği suçlamasıyla karşı karşıyaydı.

DEVLETE ÖDEMEDEN SAKLAYAMAZLAR

Singapur'da bakanlar, hediyelerin piyasa değerini devlete ödemedikçe hediyeleri saklayamazlar ve iş ilişkisi içinde oldukları kişilerden aldıkları her şeyi beyan etmek zorunda.

Geçen ekim ayında Iswaran'ın cezası açıklanırken, mahkeme, Iswaran'ın soruşturma altında olduğunu öğrendikten sonra Ong'dan Doha'ya iş sınıfı uçak bileti için fatura kesmesini istediğini duydu. Yargıç, Iswaran'ın soruşturmayı önlemek için kasıtlı ve önceden planlanmış bir şekilde hareket ettiğini söyledi.

Ong bugün, Iswaran'ın Doha'dan Singapur'a uçak bileti için Singapur Grand Prix'sine ödeme yapmasına yardım ettiği suçunu kabul etti.

ADALETE ENGELİN CEZASI 7 YIL

Yargıç, Ong'un cezalandırılmasının 15 Ağustos'ta yapılacağını söyledi.

Ong, bir kamu görevlisinin hediye almasına yardım etmekten 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilirken, adaleti engellemeye yardım etmekten alabileceği en yüksek hapis cezası 7 yıl.

79 yaşındaki Ong, Iswaran'ın Doha'ya tüm masrafları karşılanmış bir seyahat elde etmesine yardım etmekle de suçlanıyor. Bu seyahatin değeri yaklaşık 20 bin 850 Singapur doları (16 bin 188 ABD doları) olarak belirtiliyor.

İki adam Temmuz 2023'te tutuklandı ve iddianamede Iswaran'a 403 bin Singapur doları (311 bin 882 ABD doları) değerinde uçak bileti, otel konaklaması, müzikal ve grand prix biletleri hediye edildiği ortaya çıktı.



Suçların işlendiği sırada Iswaran, hükümetin F1 yönlendirme komitesindeydi ve F1 ile ilgili ticari konularda baş müzakereciydi. Ong, F1 Grand Prix'sinin Singapur'a gelmesine yardımcı oldu.

DÜNYANIN EN YÜKSEK MAAŞLI MİLLETVEKİLLERİ

Singapur'un milletvekilleri dünyanın en yüksek maaşlı milletvekilleri arasında yer alıyor ve liderler bu yüksek maaşları yolsuzlukla mücadele için gerekli olduğunu savunuyor.

1946 yılında Malezya'da doğan Ong, çocukken Singapur'a taşındı ve 1980'lerde bir otel ve emlak şirketi kurdu. Ong, nadir görülen bir kemik iliği kanseri hastası ve mahkeme daha önce tıbbi ve iş amaçlı yurt dışına seyahat etmesine izin vermişti.