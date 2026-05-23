Formula 1 efsanesinin evi soyuldu, başından yaralandı

71 yaşındaki Fransız pilotun, Nyon'daki evinde hedef alındığı ve olay sırasında oğullarından birinin kasayı açmaya zorlandığı iddia edildi

İsviçre basınına göre 19 Mayıs günü maskeli bir grup kişi Profesör lakaplı eski Formula 1 pilotunun evine girdi.

Prost'un olay sırasında yaralandığı ve ailesinin hırsızlar tarafından kasayı açmaya zorlandığı ve tehdit edildiği ifade edildi.

Prost'un oğlunun zorla kasayı açtığı ve kasadaki lüks saat kolesksiyonunu çaldığı iddia edilirken henüz Prost ya da ailesi tarafından bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer saldırgan hırsızların kaçtığını ve halen yakalanamadığı belirtilirken efsanevi Formula 1 pilotunun başından yaralandığını ifade etti.

Çalınan eşyaların tam miktarı da henüz belirlenemezken soruşturma açıldığı açıklandı.

ALAIN PROST KİMDİR?

1955 doğumlu Fransız pilot Alain Prost, Formula 1'de özellikle 80'lere ve 90'ların ilk yarısına damga vurmuştu. Mclaren'de bir diğer efsanevi pilot Ayrton Senna ile takım arkadaşı olan Prost, Senna ile olan çekişmesiyle sporun efsaneleri arasına girmiş, Mclaren ile 3 kez Formula 1 şampiyonu olmuştu. Daha sonra Ferrari ve Williams takımlarında yarışan profesör lakaplı Prost, 1993 yılında da Williams ile 4. şampiyonluğunu elde etmiş ve Formula 1'den emekli olmuştu.