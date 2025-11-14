Fosil yakıtlar 2 milyar kişinin sağlığını tehdit ediyor

Uluslararası Af Örgütü'nün, fosil yakıtların insan sağlığı üzerindeki etkisini araştıran kapsamlı raporuna göre fosil yakıt projeleri dünyada 2 milyar insanın sağlığını tehdit ediyor.

Rapora göre dünyada 170 ülkede 18 bin 300'den fazla petrol, doğal gaz ve kömür tesisi var. Dünya nüfusunun dörtte biri fosil yakıt tesislerine 5 kilometre veya daha yakın mesafede yaşıyor.

Aralarında 124 milyon çocuğun da bulunduğu 463 milyon kişiyse fosil yakıt tesislerinin bir kilometre veya daha yakınında ikamet ediyor. Raporda ayrıca halen planlanan ya da inşası süren yaklaşık 3 bin 500 yeni projenin, 135 milyon kişiyi daha kirletici gazlar ve sızıntılara maruz bırakabileceğine dikkat çekildi.

Kirliliğin en ağır yükünü düşük gelirli grupların çektiği belirtildi. Sondaj kuyuları, işleme tesisleri ve boru hatlarının yakınında yaşayanların kanser, solunum ve kalp hastalıkları, erken doğum ve ölüm riskinin arttığı belirtildi. Aynı zamanda hava, su ve toprak kalitesinin bozulduğu vurgulandı.