François Bayrou kimdir? Fransa'nın yeni Başbakanı François Bayrou kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

François Bayrou, 25 Mayıs 1951 yılında Fransa'da dünyaya geldi. Politikacı olan Bayrou, 1993-1997 yıllarında Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapmıştır.



Union pour la Démocratie Française (UDF - Fransız Demokrasisi için Birlik) partisinin 2007'ye dek başkanlığını yürütmüştür.



2002 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki yüzde %6,84'lük oy oranını takiben, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda %18,57'lik oy oranı ile sandıktan üçüncü kişi olarak çıkmıştır.



Bu başarıyı müteakip, Mayıs 2007'de UDF'den ayrılarak Demokrat Hareket adında yeni bir parti kurmuştur.



2012 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %9,13'lük oy ile 5. olarak ilk turda elenmiştir.



2014 belediye seçimlerinde Pau belediye başkanı seçilmiştir. 1. Édouard Philippe Hükümeti'nde Adalet Bakanı olarak görev yapmıştır.