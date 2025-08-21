Frank Caprio iki Türk'ü affetmişti... Hayatını kaybetti

ABD’nin Rhode Island eyaletinde yaklaşık 40 yıl görev yapan ve “Caught in Providence” adlı televizyon programıyla dünya çapında tanınan Frank Caprio, 88 yaşında hayatını kaybetti. Caprio’nun ölüm haberini oğlu duyurdu.

TÜRK VATANDAŞLARI İLE VİRAL OLAN DURUŞMA

Caprio’nun hafızalara kazınan davalarından biri, Türkiye’den yeni gelen Mahmud Tokur’un park cezası duruşmasıydı. Tokur, aracını park ettiği yerde yasak levhası olmadığını söyleyerek cezaya itiraz etmişti.

Caprio, empatik tavrıyla Tokur’un itirazını kabul ederek cezayı iptal etti ve “Sisteme karşı savaştın ve kazandın” sözleriyle kararı açıkladı. Hakim, Tokur’a “Türkiye’ye döndüğünde, ‘Amerika’daydım, mahkemeye çağrıldım, sisteme karşı savaştım ve kazandım’ diyebilirsin” demişti. Bu anlar sosyal medyada milyonlarca kez izlenmişti.

Mahmud'tan bir gün sonra benzer bir olayı Berna isimli kadın da yaşmış ve Caprio karşısına çıkmıştı. Berna'nın duruşmasına Mahmud'un geldiği anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

MİLYONLARIN SEVGİSİNİ KAZANDI

Vatandaşların hikayelerini dinleyen ve çoğu zaman ceza affıyla sonuçlanan kararlarıyla tanınan Caprio, “halkın hakimi” olarak anılıyordu. Sosyal medyada viral olan görüntüleri ona dünya çapında şöhret getirdi.

Gençliğinde ayakkabı boyacılığı ve gazete dağıtımı yapan Caprio, hukuk eğitimini tamamladıktan sonra 1985’te yargıçlığa seçildi.

Uzun yıllar eğitim kurumlarında da görev aldı, burs fonları kurdu. 2023’te emekli oldu ve aynı yıl Providence Belediye Mahkemesi’ne adı verildi.

Aralık 2023’te pankreas kanseri teşhisi konan Caprio, mayıs ayında tedavisini tamamladığını açıklamıştı. Cenazesine ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı.