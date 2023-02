Frank Hoogerbeets kimdir? Deprem tahminleriyle gündeme geldi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğünde deprem sonrası, Frank Hoogerbeets’in paylaşımı sosyal medyada konu oldu. Meydana gelen depremi günler öncesinden bildiği ortaya çıkan uzman ismin hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Frank Hoogerbeets kimdir?



3 ŞUBAT'TA PAYLAŞMIŞ



3 Şubat tarihinde sosyal medya hesabında paylaşım yapan Hoogerbeets, “Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 deprem olacaktır” ifadesini kullandı.



Hoogerbeets, Türkiye’de meydana gelen birçok depremi önceden tahmin etmişti. Deprem kahini olarak bilinen Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets, dünya genelinde yaptığı deprem tahminleriyle tanınıyor.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV