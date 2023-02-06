Frank Hoogerbeets kimdir? Deprem tahminleriyle gündeme geldi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğünde deprem sonrası, Frank Hoogerbeets’in paylaşımı sosyal medyada konu oldu. Meydana gelen depremi günler öncesinden bildiği ortaya çıkan uzman ismin hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Frank Hoogerbeets kimdir?



3 ŞUBAT'TA PAYLAŞMIŞ



3 Şubat tarihinde sosyal medya hesabında paylaşım yapan Hoogerbeets, “Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 deprem olacaktır” ifadesini kullandı.



Hoogerbeets, Türkiye’de meydana gelen birçok depremi önceden tahmin etmişti. Deprem kahini olarak bilinen Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets, dünya genelinde yaptığı deprem tahminleriyle tanınıyor.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 3, 2023

FRANK HOOGERBEETS KİMDİR?



“En İyi Avustralyalı Gökbilimciler” listesinde bulunan Frank Hoogerbeets, 2002 yılında depremlerle ilgili Ditrianum adlı siteyi kurdu.



Çocukluğundan bu yana güneş sistemine ve gezegenlere büyük ilgi duyan Frank Hoogerbeets, ilk kamu deprem tahminini 20 Nisan 2015 tarihinde Facebook’ta yapmış, bunun 22 – 27 Nisan tarihleri arasında belirli gezegen pozisyonları nedeniyle kritik olacağını söylemişti. Bu söylemin ardından 25 Nisan 2015’te Nepal’de 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.