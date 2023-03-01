Frank Hoogerbeets kimdir?Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets yeni tahminiyle gündemde

"Deprem kahini" lakaplı Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets, yaptığı yeni tahminle bir kez daha adından söz ettirdi.

Dünya, Merkür ve Satürn gezegenlerinin yakınlaşacağını belirten Hoogerbeets, "Ayın 3'ü veya 4'ü civarında, büyük bir sismik olay olabilir. Ayrıca dolunay veya ayın 6 ile 7'si gibi de olabilir. Abartmıyorum. Korku yaratmaya çalışmıyorum. Kritik gezegen geometrisinin sismik olaylara neden olduğu biliniyor. Bunu küçümsememeliyiz." ifadelerini kullandı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana Kahramanmaraş depremini bilen Hoogerbeets, 3 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda “Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 deprem olacaktır” ifadesini kullanmıştı.