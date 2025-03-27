Frankenstein gerçek mi oluyor? İnsan bedenleri laboratuvarda üretilebilir!

Bilim insanları, etik tartışmalar yaratan yeni bir teknoloji ile yapay insan bedenleri üretmenin mümkün olabileceğini öne sürüyor.



Stanford Üniversitesi'nden üç bilim insanı tarafından ortaya atılan ve MIT Technology Review'da yayınlanan bir makaleye göre, 'bodyoid' adı verilen bilinçsiz insan bedenleri laboratuvar ortamında üretilebilir.



BODYOİD'LER NE İŞE YARAYACAK?



Daily Mail'de yer alan haberde, bilim insanları, bodyoid'lerin tıbbi deneyler, ilaç testleri ve organ nakli gibi alanlarda çığır açabileceğini belirtiyor.

Normal bir insan vücudu ile aynı fizyolojik özelliklere sahip olacakları ancak bilinçleri olmadığı için acı hissedemeyecekleri ifade ediliyor.



Araştırmacılar, etik kaynaklı insan bedenlerinin eksikliği nedeniyle modern tıp biliminin geri kaldığını savunuyor. Organ nakli bekleyen hastaların sayısının giderek arttığına dikkat çeken uzmanlar, bu yöntemle sınırsız bir organ, doku ve hücre kaynağı yaratılabileceğini iddia ediyor.



ETİK TARTIŞMALARI BAŞLADI



Bilim insanları, bu teknolojinin ciddi etik sorunlar doğurabileceğini kabul ederken, etik sınırları aşmadan uygulanabileceğini öne sürüyor. İnsan biyolojik materyallerinin yetersizliği nedeniyle bazı tıbbi deneylerin hayvanlar üzerinde yapıldığını belirten araştırmacılar, bunun ideal bir yöntem olmadığını savunuyor.



Teknolojinin temelinde, kök hücrelerin belirli doku türlerine dönüştürülmesi yatıyor. Daha önce laboratuvar ortamında insan embriyosunun erken gelişim aşamalarını taklit eden yapılar oluşturulmuştu. Almanya’da yürütülen EctoLife araştırması ise yapay rahimlerde fetüs geliştirmenin mümkün olabileceğini gösterdi. Bu gelişmeler, insan bedenlerinin laboratuvarda yetiştirilmesi fikrini daha gerçekçi hale getiriyor.



ORGAN NAKLİNDE YENİ BİR DÖNEM Mİ?



ABD'de 100 binden fazla hasta organ nakli beklerken, İngiltere'de bu sayı 8 binin üzerinde. Ancak her yıl yüzlerce hasta organ beklerken hayatını kaybediyor. Bilim insanları, hastanın kendi DNA’sından türetilmiş bodyoid’ler sayesinde organ naklinde mükemmel uyum sağlanabileceğini söylüyor.



Öte yandan, etik kaygılar teknolojik zorluklardan daha büyük bir engel olarak görülüyor. İnsan bedenine benzeyen ancak bilinçsiz olan varlıkların üretilmesi, insan hayatının değerini sorgulayan tartışmalara yol açabilir.



Araştırmacılar, bu yeniliğin ciddi bir kamuoyu tartışması gerektirdiğini belirterek, “Dikkatli olmakta fayda var, ancak cesur bir vizyon da gereklidir; fırsat göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir” ifadelerini kullandı.

