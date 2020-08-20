Frankfurt'ta gözaltına aldıkları kişiye şiddet uygulayan 3 polis görevden alındı

Almanya'nın Frankfurt kentinde polisler gözaltına almak istediği kişiye yerde savunmasız bir şekilde yatmasına rağmen yumruk ve tekmelerle şiddet uygulamış, geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan olayın görüntüleri dün sosyal medyada hızla yayılınca büyük tepkiye yol açmıştı. Olayın ardından tekme atan polis hakkında soruşturma başlatılırken, Frankfurt polisinden yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, söz konusu 3 polisin görevden alındığı ve diğer 2 polis hakkında da soruşturma başlatıldığı bildirildi.



NE OLMUŞTU?



Sosyal medyada yayılan görüntülerde, yerde direnmeden yatan şahsı kelepçe takarak gözaltına almak isteyen polisin üzerine çıktığı şahsa yumruk ve tekme attığı görülüyor. Savunmasız bir şekilde yere yatırılan 29 yaşındaki şahsın kafasına diğer polis memurları tarafından da tekme atılıyor. Polis şiddeti karşısında duruma itiraz eden kalabalığa ise biber gazı sıkılıyor. Yerde yatan şahıs kelepçelendikten sonra polis arabasına bindiriliyor. Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine açıklama yapan Frankfurt polisi, 1 polis hakkında soruşturma başlatıldığını ve görüntülerin incelendiğini duyurmuştu.