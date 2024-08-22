Frankfurt’ta tren istasyonunda saldırı: Şüpheli yakalandı

Almanya Frankfurt Polisi’nden yapılan açıklamada, saldırının yerel saatle 21.00 sıralarında düzenlendiği, 27 yaşındaki kurbanın başından vurularak hayatını kaybettiği belirtildi. Polis, saldırganın da hayatını kaybeden kişinin de Türk vatandaşı olduğunu açıkladı.



Polis açıklamasında, “Soruşturmanın mevcut durumuna göre, saldırgan saat 21:00 sularında Frankfurt Merkez İstasyonu'ndaki 9 numaralı peronda duran 27 yaşındaki gence arkadan yaklaştı ve tabancayla birkaç el ateş etti. 54 yaşındaki saldırgan daha sonra cinayet silahını atarak kaçtı. Kısa bir süre sonra federal polis memurları onu 7’inci peronda durdurdu ve gözaltına aldı. Olay yerinde hayatını kaybeden 27 yaşındaki genç için yardım çok geç geldi. Her iki adam da Türk vatandaşıdır. Sabahın erken saatlerine kadar süren kapsamlı adli soruşturmanın bir parçası olarak müfettişler şüpheli cinayet silahını buldu ve emniyete aldı” denildi.



SORUŞTURMA SÜRÜYOR



Polis, işlenen cinayetin arka planına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirterek, “54 yaşındaki zanlı Frankfurt am Main Bölge Mahkemesi soruşturma hakiminin karşısına savcılık tarafından çıkarılacak ve savcılık zanlının tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verecek. Özellikle suçun arka planına ilişkin soruşturmalar devam etmektedir” de