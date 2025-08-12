Fransa, 6 gazeteciyi öldüren İsrail saldırısını kınadı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şehri’ndeki Şifa Hastanesi bahçesinde 6 gazetecinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısını sert ifadelerle kınadı.



Hayatını kaybedenler arasında El Cezire muhabiri Enes el-Şerif, muhabir Muhammed Kureyke ve kameramanlar İbrahim Zaher, Muhammed Nufal ile Moamen Aliwa’nın yanı sıra serbest çalışan bir gazeteci de bulunuyor.

İsrail ordusu, Şerif’i Hamas üyesi olmakla suçlasa da bu iddiayı destekleyecek somut kanıt sunmadı.

