Fransa, AB dışı 7 ülke için seyahat kısıtlamasını kaldırdı

Fransa, 7 ülke için yeni seyahat kararı aldı. Fransa Dışişleri Bakanlığı, Covid-19 salgınını tedbirleri çerçevesinde 29 Ocak 2021 tarihinden bu yana uyguladığı seyahat kısıtlamasını Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan 7 ülke için kaldırdı. Bakanlık, söz konusu 7 ülkenin ise İngiltere, Avusturalya, Güney Kore, İsrail, Japonya, Yeni Zelanda ve Singapur olduğunu açıklarken, bu ülkelere Fransa'dan gidecek yolculardan artık mazeret belgesi istenmeyeceğini ifade etti.



Dışişleri Bakanlığı, söz konusu 7 ülkeyi kapsayan seyahatlerde 72 saat öncesinde alınmış negatif sonuçlu Covid-19 test uygulamasının ise aynı şekilde devam ettiğini belirtti.