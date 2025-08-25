Fransa, ABD Büyükelçisi’ni Dışişlerine çağırdı
Fransa Dışişleri Bakanlığı, "antisemitizm suçlamaları" nedeniyle ABD’nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner’i bakanlığa çağırdı.
Fransa Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner’in Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a gönderdiği mektupta Fransa’yı antisemit şiddeti önlemede yetersiz kalmakla suçlamasının ardından büyükelçiyi bakanlığa çağırdı.
"KUSHNER'İN İFADELERİ KABUL EDİLEMEZ"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Büyükelçi Kushner’in, Fransa’da antisemitist saldırıların artışına ilişkin kaygılarını dile getirerek yetkililerin bu konuda yeterli adım atmadığını öne süren ifadeleri kabul edilemez” ifadelerine yer verildi.
