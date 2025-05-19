Fransa açıklarında göçmen botu battı: 1 kişi öldü

Manş Denizi geçmeye çalışan bir göçmen botu, Fransa açıklarında battı. Bir kişi hayatını kaybederken, 60’tan fazla kişinin kurtarıldığı açıklandı.



Sky News haber sitesinin aktardığına göre, kurtarılan kişiler arasında bir çocuk ve annesi de bulunuyor. Hipotermi geçirdiği tespit edilen anne ve çocuk, olayın ardından helikopterle hastaneye kaldırıldı. Kurtarılan diğer kişiler ise Calais’in 30 kilometre kadar güneyinde yer alan Boulogne-sur-Mer'e götürüldü.

61 KİŞİ KURTARILDI

Fransız makamlarının açıklamasına göre, Manş Denizi’ni geçmeye çalışan teknenin batması sonucu bir kişi öldü. Bilinci kapalı bir halde Fransa Donanması’na ait bir helikopter tarafından suda tespit edilen kişi, ardından sudan çıkarılarak cankurtaran teknesine alındı, sonrasında ise hayatını kaybetti. Manş ve Kuzey Denizi Denizcilik Başkanlığı, gece saatlerinde 61 kişinin kurtarıldığını ve Boulogne-sur-Mer’e götürüldüğünü açıkladı.

Fransa’nın yardım, kurtarma ve müdahale kurumu (RIAS) göçmenlerin kurtarılması için olay yerine üç sürat teknesi gönderdi.

İNGİLTERE HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA



Konu hakkında açıklama yapan bir İngiltere hükümet sözcüsü, Manş Denizi’nde “trajik bir olay” yaşandığını ve söz konusu olayda bir can kaybının olduğunu teyit edebileceklerini söyledi.

Sözcü, yaşanan “son trajedinin küçük teknelerle yapılan geçişlerin korkunç tehlikelerinin altını çizdiğini” belirterek “Duyarsız suçluların savunmasız insanları suistimal etmesini önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmayı sürdüreceğiz. Düşüncelerimiz etkilenen insanlarla” ifadelerini kullandı.

