Fransa-Almanya toplantısının sonuç bildirgesinde Türkiye ile iş birliği vurgusu

Ortak bakanlar kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildirgede, "Türkiye ile karşılıklı yarar sağlayan iş birliğine dayalı ilişkilere yönelik stratejik çıkarımızı yeniden teyit ediyoruz ve karşılıklı yapıcı bir atmosferde iş birliğini genişletmeye hazırız" denildi.

Reuters - NTV Haber 01.06.2021 - 04:30

Fransa-Almanya toplantısının sonuç bildirgesinde Türkiye ile iş birliği vurgusu

Fransa ile Almanya arasında ortak bakanlar kurulu toplantısı düzenlendi. Sonuç bildirgesinde Türkiye ile karşılıklı iş birliği vurgusu yapıldı.

Almanya'nın ev sahipliğinde çevrimiçi olarak düzenlenen toplantının ardından 62 maddelik bildirge yayımlandı.

Bildirgenin "Uluslararası konularda iş birliği" başlıklı bölümünde Türkiye'ye de yer verilirken, "Türkiye ile karşılıklı yarar sağlayan iş birliğine dayalı ilişkilere yönelik stratejik çıkarımızı yeniden teyit ediyoruz ve karşılıklı yapıcı bir atmosferde iş birliğini genişletmeye hazırız" ifadeleri kullanıldı.

Bildirgede Türkiye ile iş birliği için Doğu Akdeniz'de gerilimin yükselmemesi ve bölgesel krizlerin çözümüne katkı sağlanması şartı koşuldu.

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