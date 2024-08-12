Fransa, Almanya ve İngiltere'den Gazze için acil çağrı

Fransa, Almanya ve İngiltere Ortadoğu'da gerilimin tırmanmasını önlemek için tüm taraflarla birlikte çalıştıklarını duyurdu. Ortak açıklamada, Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakması istendi, Gazze halkı için "acil ve sınırsız" yardım çağrısı yapıldı.

Fransa, Almanya ve İngiltere'den Gazze için acil çağrı

İran'ın 'e İsmail Haniye suikastı için misilleme yapması beklenirken bölgede tansiyon yükselmeye devam ediyor.

, ve , Ortadoğu'da gerilimin tırmanmasını önlemek ve istikrara giden yolu bulmak için tüm taraflarla birlikte çalıştıklarını açıkladı.

Üç ülkeden yapılan ortak açıklamada, "çatışmalar derhal sona ermeli" ve "Hamas tarafından alıkonulan tüm rehineler serbest bırakılmalı" çağrısı yapıldı. 

Açıklamada ayrıca " halkının acil ve sınırsız yardım ulaştırılmasına ve dağıtılmasına ihtiyacı var" denildi.

ABD, Mısır ve Katar'ın 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.

Hamas, dün yaptığı açıklamada, yeni müzakere turuna gitmek yerine arabuluculardan ABD Başkanı Joe Biden'in Gazze'de ateşkes için sunduğu öneriyi uygulamaya koyacak bir plan sunmalarını istedi.

Açıklamada, "Gerek biz gerekse Mısır ve Katarlı arabulucular, İsrail'in ve Binyamin Netanyahu hükümetinin niyetini ve tavrını biliyoruz. Buna rağmen son öneriye olumlu yaklaştık. Ancak İsrail, bu öneriyle ilgili müzakere süreci boyunca ortaya atılmayan yeni şartlar öne sürdü" ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Biden'dan "Gazze'de ateşkes" yanıtı

ABD Başkanı Biden'dan "Gazze'de ateşkes" yanıtı

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