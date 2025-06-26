Fransa: Ateşkes öncesinde İran'ın İsrail'e fırlattığı İHA'lara müdahale edildi

İsrail ve İran arasında 12 gün boyunca devam eden savaşın ardından ilan edilen ateşkes salı gününden bu yana devam ederken, Fransa'dan savaşa ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, dün yaptığı açıklamada, ateşkes öncesinde İran'ın İsrail'e gönderdiği insansız hava araçlarına (İHA) Fransız ordusunun müdahale ettiğini açıkladı.

"10'DAN AZ İHA'YA MÜDAHALE EDİLDİ"



Fransız parlamentosunda Ortadoğu'daki gelişmeler hakkında düzenlenen oturum sırasında açıklamalarda bulunan Savunma Bakanı Lecornu, "İran İslam Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı düzenlediği farklı askeri operasyonların son günlerinde Fransız ordusunun karadan havaya sistemler veya Rafale savaş uçaklarımızla 10'dan daha az İHA'ya müdahale ettiğini doğrulayabilirim" dedi.



Lecornu, 12 gün süren çatışmalar sırasında İran'ın İsrail'e yaklaşık 400 balistik füze ve bin İHA gönderdiğini söyledi.

İsrail, 13 Haziran'da "İran'ın nükleer kapasitesini yok etmek amacıyla" saldırı başlattığını açıklamıştı. İsrail'in saldırıları sebebiyle İranlı üst düzey askeri yetkililer ve nükleer bilim insanlarının da olduğu 610 kişi hayatını kaybetmiş, saldırılarda yaklaşık 5 bin kişinin de yaralandığı açıklanmıştı. İran'ın başlattığı misilleme saldırıları sebebiyle ise İsrail'de en az 28 kişi yaşamını yitirmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkes, bugün itibarıyla üçüncü gününde devam ediyor.