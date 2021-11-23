Fransa Başbakanı Castex corona virüse yakalandı

Fransa Başbakanı Jean Castex'in yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.



Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Castex’in 11 yaşındaki kızının virüse yakalanmasının ardından Covid-19 testi yaptırdığı belirtildi.



Testin pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada, Castex’in kızında Covid-19 tespit edilmesinin ardından kendisini karantinaya aldığı ifade edildi.



Castex, dün Belçika’nın başkenti Brüksel’de mevkidaşı Alexander De Croo ile görüşmüştü.



Jean Castex, Covid-19 aşılarını tamamlamıştı.



Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve çok sayıda bakan da Covid-19'a yakalanmıştı.

