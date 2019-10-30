Fransa başörtülü refakatçi velilere yasak getiriyor

Teklifle, okulların düzenlediği her türlü gezide “dini sembol” kullanan bireylerin refakatçi olmasının yasaklanması isteniyor.



Yasa teklifinde “tüm dini semboller” tabiri kullanılsa da, özellikle başörtülü Müslüman annelerin hedef alındığı ifade ediliyor.



Yasa teklifi senatonun çoğunluğuna sahip sağ partilere mensup üyelerin girişimiyle hazırlandı.



Yapılan oylamada 114’e karşı 163 oyla kabul edildi. 40 senatör çekimser kaldı. Senatodan geçen metnin yasalaşması için ulusal meclis tarafından kabul edilmesi gerekiyor.



Fransa Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer yasa teklifine karşı olduğunu açıkladı. Çok sayıda iktidar partisi milletvekilinin de yasa teklifine karşı olduğu biliniyor.

