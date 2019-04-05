Elysee Sarayı'ndan, May'in AB'den Brexit'i erteleme talebine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Ertelemeden bahsetmek için erken. AB üyesi 27 ülke açık şekilde ön şart ortaya koydu, bu erteleme talebini gerekçelendirecek güvenilir alternatif bir plan gerekli. Bugün bu şart oluşmadı." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, çeşitli seçeneklerin gelecek hafta Brüksel'de yapılacak Brexit Zirvesi'nde ele alınacağını ve bu aşamada herhangi bir karar verilmediği belirtildi.



İngiltere'nin zirveye kadar bir plan hazırlaması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, Brexit'i ertelemenin bir çözüm olmadığı vurgulandı.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salı günü İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı Leo Varadkar ile Elysee Sarayı'nda düzenlediği ortak basın toplantısında, "Brexit anlaşmasının Avam Kamarasında 3 kez reddedilmesi ve bu aşamada herhangi alternatif bir planın olmaması bizi anlaşmasız ayrılığa itiyor." ifadesini kullanmıştı.



Önceliklerinin AB'nin düzgün işleyişi olması gerektiğini belirten Macron, "AB, uzun vadeli İngiltere'deki siyasi krizin rehini olamaz." demişti.



BREXİT SÜRECİ



AB ile vardığı Brexit anlaşmasına Avam Kamarasının onayını alamayan İngiltere, normal takvime göre 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i 12 Nisan'a erteleme konusunda AB ile uzlaşmıştı.



İngiltere'nin erteleme talebi, 10 Nisan'da yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacak.



Başbakan May, Brexit anlaşmasına destek alabilmek için ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn ile müzakereye devam ediyor.



Öte yandan, bir grup milletvekilinin İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılmasını önlemeye dönük yasa tasarısı ise önceki Avam Kamarasında 1 oy farkla onaylanmıştı. Tasarının Lordlar Kamarasının da desteğini alması durumunda, Theresa May, Corbyn ile müzakere nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın ülkeyi AB'den anlaşmasız ayıramayacak.



İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.