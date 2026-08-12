Fransa, büyükelçi hakkında soruşturma başlattı. "Onlarca kadın getirdi"

Fransa , Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görevli Büyükelçi Bruno Foucher hakkında “resmi konutuna onlarca kadını getirdiği ve potansiyel güvenlik endişelerine yol açtığı ” iddiaları üzerine disiplin soruşturması başlattı.

Fransız haber dergisi Le Canard enchainé, 65 yaşındaki büyükelçinin Ocak 2024 ile Mart 2026 döneminde 20 ila 30 yaşları arasındaki yaklaşık 30 kadını konutuna getirdiğini ve bazılarının geceyi orada geçirdiğini bildirdi.

Ziyaretler, yetkililerin güvenlik ihlali bildiriminde bulunmasına yol açtı.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Fransa Dışişleri Bakanlığı Agence France-Presse'e yaptığı açıklamada, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'de görevli büyükelçi hakkında "idari bir soruşturma yürütüldüğünü" belirtti:

“Bu misyonun bulgularının toplanmasının ardından ve bakanın talebi üzerine, bakanlık büyükelçi hakkında disiplin soruşturması başlattı. Bu soruşturma devam etmektedir.”

FRANSA - ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ İLİŞKİLERİ

Orta Afrika Cumhuriyeti, 19. yüzyılın sonlarından ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1960 yılına kadar Fransız sömürgesiydi.

Fransa, Afrika'daki çıkarlarını korumak adına eski sömürgeleriyle ilişkilerini iyi tutmaya çalışıyor. Kıtada Rusya'nın artan etkisiyle son yıllarda Fransa - Orta Afrika Cumhuriyeti ilişkileri gerileme kaydetmiş, Fransız hükümeti Bangui ile ilişkilerini yeniden rayına oturtmak için diplomatik girişimlerde bulunmuştu.

Rusya, özellikle Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadéra'nın güvenliğini sağlamada kilit rol oynayan Wagner paramiliter grubunun da etkisiyle ülkede güçlü bir varlığa sahip.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Mart ayında Bangui'yi ziyaret ettiğinde iki ülke arasındaki "ilişkilerin tamamen yeniden kurulmasını" övmüştü.

Rusya da ülke ile işbirliğini güçlendirdi. Rus askerlerinin konuşlu olduğu Berengo Askeri Üssü, eski bir başkanlık sarayı kompleksinde faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 2 bin personelin bulunduğu bir merkez olarak faaliyet gösteriyor. Orta Afrika Cumhuriyeti hükümeti ve Rusya Savunma Bakanlığı, 5 bin ila 10 bin Rus askerinin kalıcı olarak konuşlandırılacağı özel, resmi bir üs inşa etme planlarında da sona gelmiş durumda.