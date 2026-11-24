Konuyla ilgili olarak Elysee Sarayı'ndan verilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron , sektör liderleriyle dün geç saatlerde basına kapalı yaptığı görüşmede nadir toprak elementleri girişimini duyurdu.

Savunma, yarı iletkenler ve enerji dönüşümü için hayati önem taşıyan kritik minerallerin üretiminde Çin hakimiyetine karşı koymaya çalışan Batılı ülkeler arasında Fransa da yer alıyor.



İTALYA AVRUPA KOMİSYONU'NDAN ONAY ALMIŞTI



Reuters'in haberine göre, Avrupa Birliği (AB) de kritik mineral stokları oluşturmayı planlıyor. İtalya geçen hafta, AB'nin ilk kritik ham madde depolama merkezini Venedik'te kurmak üzere Avrupa Komisyonu'ndan onay aldığını duyurmuştu.

Elysee, AB'nin kritik ham maddeler programı kapsamında birlikten destek talep edeceklerini bildirdi.

Fransa'nın stok programı, dev kamu finans kurumu Caisse des Depots tarafından, savunma dahil çeşitli sektörlerdeki üreticilerle koordinasyon içinde yürütülecek.

SANAYİ KULLANICILARI ORTAK SATIN ALMAYA TEŞVİK EDİLECEK



Fransa, kritik mineral üreticilerini desteklemek için garantili fiyat mekanizmalarını değerlendirecek; sanayi kullanıcılarını ise uzun vadeli sözleşmeler yapmaya, ortak satın alma yapmaya ve üretim kapasitesine yatırıma teşvik edecek.

Elysee'den yapılan açıklamaya göre Fransa, metalürji grubu Aubert & Duval'ın titanyum üretimine de yatırım yapmayı planlıyor.



FRANSA İLE ANLAŞMA YAPAN MALEZYA, İHRACAT KISITLAMALARINI GEVŞETECEK



Fransa Cumhurbaşkanı Macron, geçen hafta yaptığı Malezya ziyaretinde bu ülkeyle nadir toprak elementleri ve savunma alanlarında iş birliğini derinleştirme konusunda anlaşmaya varmıştı. İki ülkenin ortak madencilik ve işleme girişiminin 2027'nin başlarında faaliyete geçmesinin planlandığı duyurulmuştu. Bu anlaşma kapsamında Malezya ham nadir toprak elementleri üzerindeki ihracat kısıtlamalarını gevşetmeyi kabul etmişti.