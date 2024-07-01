Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Aşırı sağa tek bir oy bile gitmemeli

Seçimlerin ardından kabinesini toplayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "aşırı sağın ülkede en yüksek mevkilere erişmenin eşiğinde olduğu" konusunda uyarıda bulundu. Macron, aşırı sağa tek bir oy gitmemesi gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Aşırı sağa tek bir oy bile gitmemeli

'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin birinci çıktığı erken genel seçimlerin ilk turunun ardından Cumhurbaşkanı açıklamalarda bulundu.

Macron "aşırı sağın ülkede en yüksek mevkilere erişmenin eşiğinde olduğu" konusunda uyarıda bulundu.

Fransız basınındaki haberlere göre, RN'nin sandıktan birinci çıktığı erken genel seçimlerin ilk turunun ardından Macron, kabinesiyle Elysee Sarayı'nda seçimi değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Macron, toplantıda bakanlarına "Yanılmamak gerek. En yüksek mevkilere erişmenin eşiğinde olan, aşırı sağ; başkası değil" dedi.

"Aşırı sağa tek bir oy gitmemesi gerektiğini" söyleyen Macron, bir önceki genel seçimlere işaret ederek, "Şunu unutmamalıyız ki 2017'de ve 2022'de karşı tarafta, solda herkes bu mesajı taşıdı. Bu olmasaydı hizmetkarınız ve siz burada olmazdınız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ismi belirtilmeyen iki bakan, toplantının "gergin" geçtiğini aktardı.

AVRUPA SEÇİMLERİ SONRASI MECLİSİ FESHETTİ

'da son üç seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı RN, en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 ile açık farkla ilk sıraya yerleşmiş, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Meclisi feshederek ilk turu 30 Haziran, ikinci turu 7 Temmuz'da olmak üzere erken seçime gitme kararı almıştı.

Ülkede aşırı sağın yükselişi protestolara neden olmuş, çok sayıda kentte gösteriler düzenlendi.

Fransa'da merkez partilerden birçok isim aşırı sağa karşı işbirliği yapılması çağrısında bulunmuş ve sol kanattaki Sosyalist Parti (PS), Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller (EELV) ve Fransa Komünist Partisi (PCF) birlikte hareket edeceklerini açıklayarak Yeni Halk Cephesi İttifakı adı altında seçime girme kararı aldı.

Görev süresi Nisan 2027'de dolacak Cumhurbaşkanı Macron, aşırı sağcı RN partisinin Mecliste çoğunluk sağlaması halinde bile istifa etmeyeceğini açıkladı.

Erken seçimin ilk turunda aşırı sağ ittifakı yüzde 33,15 oyla birinci, sol partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ittifakı ise yüzde 28 ile ikinci sıraya yerleşti.

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