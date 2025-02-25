Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Barış, Ukrayna'nın teslim olması anlamına gelmez

Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da ortak basın toplantısı düzenledi.



Yaklaşık 5 yıl önce çıkan yangın sonrası restorasyon çalışmalarının tamamlandığı Notre Dame Katedrali'nin aralık ayında Paris’te yapılan açılışına Trump'ın da katılımından dolayı teşekkür eden Macron, ABD’ye bu ziyaretinde jeopolitik konuların öncelikli olduğunu ifade etti.



Ukrayna’nın Rusya'ya karşı direnişinin herkes tarafından takdir topladığını belirten Macron, 3 yıldır devam eden savaşa ilişkin, "Hiç kimse en güçlünün yasasının geçerli olduğu bir dünyada yaşamak istemez." ifadelerini kullandı.



Öte yandan, Ukrayna için Trump’ın barışı inşa isteğini paylaştıklarını kaydeden Macron, ABD Başkanı ile görüşmelerinde de bu konuda önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti.



Macron ayrıca, Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşecek olmasından da memnuniyet duyduğunu dile getirdi.



Ukrayna’da barışın “hayatları kurtarmak için bir zorunluluk” olduğunu kaydeden Macron “Barış Ukrayna’nın teslim olması anlamına gelmez ve ateşkes (güvenlik) garantileri olmadan sağlanamaz.” dedi.



Avrupa’nın güvenliği ve savunması için daha fazlasını yapmaya hazır oldukları mesajını veren Macron, "Avrupa'nın (Ukrayna için) güvenlik garantilerinin parçası olması konusunda net bir mesaj taşıyorum.” ifadesini kullandı.