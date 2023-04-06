Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin Başbakanı Li ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Başbakanı Li Çiang ile Çin'in başkenti Pekin'de bir görüşme gerçekleştirdi.

Çin Başbakan Li'ye Ukrayna ve dünya genelindeki büyük çatışmalar ile zor durumlar hakkında konuşmak istediğini söyleyen Macron, ortak bir çözüm paylaşılması ve ortak bir yol inşa edilmesi kabiliyetinin oldukça önemli olduğuna dikkati çekti.



Fransa'nın 2025'te okyanusların korunmasına ilişkin küresel bir konferans organize edeceğini kaydeden Macron, Çin'in de bu girişimlerin bir parçası olması gerektiğini dile getirdi.

