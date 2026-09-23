Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Gazze'deki durum utanç verici

Nisan ayında görev süresi dolacak olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron , Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na son kez hitap etti.



Gündeminde Gazze olan Macron, barış ilan edilmesine karşın bölgeye insani yardımların ulaştırılmasının engellenmesini "utanç verici" olarak nitelendirirken, “Gazze konusunda harekete geçmezsek, güvenilirliğimizin ne değeri kalır ki? Bazıları barışın sağlandığını iddia ediyor, ancak bu durum insani yardım sevkiyatlarının önünü açmadı. Bu, hepimizi utandıran bir manzaradır.” ifadelerini kullandı.

"Savaş suçlarının endüstri haline geldiğini" söyleyen Emmanuel Macron, "barbarlık çağına girdik" diye konuştu.



Batı Şeria'daki duruma da dikkat çeken Macron, “Batı Şeria'da her gün ihlaller görüyoruz peki ne için. Hamas zaten Batı Şeria'da hiçbir zaman çok aktif değildi.” dedi.

Lübnan ve Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını söyleyen Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni hedef alan sözlerine de yanıt verdi.

Macron, “Uluslararası ceza mahkemesinin merkezi rolüne destek olmayı sürdüreceğiz. Birilerinin oluşturmaya çalıştığı bu yeni cezasızlık düzenini kabul edemeyiz.” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler'de reform çağrılarına katılan Fransa Cumhurbaşkanı, Güvenlik Konseyinin daha etkin olabilmesi için yeni üyelere ve bölgelere açılması çağrısında bulundu.