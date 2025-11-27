Fransa Cumhurbaşkanı Macron gönüllü askerlik uygulamasını açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'nın Avrupa üzerinde oluşturduğu tehlikeye karşı Fransa için tedbir aldıklarını aktardı. Macron, Fransız Alpleri'ndeki Varces kentindeki 27. Dağ Piyade Tugayı'nda yaptığı konuşmada, "Fransa boş duramaz" dedi.

Macron, gönüllülük esasına dayalı programın 18 ve 19 yaşındakilere açık olacağını, ücret karşılığında 10 ay süreceğini söyledi. 2,32 milyar dolara mal olacak programı "önemli ve gerekli bir çaba" olarak nitelendirdi. Program kapsamında 2026 yılında 3 bin kişinin işe alınması, bu kişilerin sadece Fransa topraklarında görev yapması ve 2030 yılına kadar bu sayının 10 bin kişiye çıkarılması öngörülüyor.

Macron, "Fransa için hedefim, gelişen tehditlere bağlı olarak 2036 yılına kadar 50 bin gence ulaşmak" dedi.

Fransa'nın bu adımı benzer uygulamalara adım atan Almanya, Danimarka ve daha birçok Avrupa ülkesinin aldığı askeri tedbirlere benzetildi.