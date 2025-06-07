Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Grönland'ı ziyaret edecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 15 Haziran'da Grönland'ı ziyaret edeceği duyuruldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Grönland'ı ziyaret edecek

Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı 'un 15 Haziran'da Grönland'ı ziyaret edeceği belirtildi.

Macron'un ziyareti çerçevesinde Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile görüşeceği aktarıldı.

liderler arasındaki görüşmelerde Kuzey Atlantik ve Arktik güvenliği, iklim değişikliği, enerji dönüşümü ve kritik mineraller konularının ele alınacağı ifade edildi.

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