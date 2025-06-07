Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Grönland'ı ziyaret edecek
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 15 Haziran'da Grönland'ı ziyaret edeceği duyuruldu.
Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 15 Haziran'da Grönland'ı ziyaret edeceği belirtildi.
Macron'un ziyareti çerçevesinde Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile görüşeceği aktarıldı.
liderler arasındaki görüşmelerde Kuzey Atlantik ve Arktik güvenliği, iklim değişikliği, enerji dönüşümü ve kritik mineraller konularının ele alınacağı ifade edildi.
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