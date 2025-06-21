Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan telefonda görüştü. İki liderin gündeminde nükleer müzakereler vardı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı ve İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan telefonda görüştü.

PEZEŞKİYAN'DAN GÜVENCE İSTEDİ

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada Macron'un Pezeşkiyan'dan 'ın nükleer programının barışçıl olduğuna dair garanti sunmasını istediği belirtildi.

Macron'un ayrıca Pezeşkiyan'a Avrupa ile İran arasındaki müzakereleri hızlandıracağını ifade etti.

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