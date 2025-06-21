Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan telefonda görüştü.

PEZEŞKİYAN'DAN GÜVENCE İSTEDİ



Görüşmenin ardından yapılan açıklamada Macron'un Pezeşkiyan'dan İran'ın nükleer programının barışçıl olduğuna dair garanti sunmasını istediği belirtildi.



Macron'un ayrıca Pezeşkiyan'a Avrupa ile İran arasındaki müzakereleri hızlandıracağını ifade etti.