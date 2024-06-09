Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis'i feshederek erken seçim çağrısı yaptı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Erken seçim çağrısı yapmaya karar verdim. Ulusal Meclı̇sı̇ feshedı̇yorum" dedi.



Macron, "Avrupa Parlamentosu seçı̇m sonuçları hükümetim ı̇çin ı̇yı̇ bı̇r sonuç değı̇l. 30 Hazı̇ran'dan itibaren yeni parlamento seçimleri için çağrıda bulunacağım" diye konuştu.