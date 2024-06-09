Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis'i feshederek erken seçim çağrısı yaptı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Meclis'i feshederek erken seçim çağrısı yaptı. Macron, "Avrupa Parlamentosu seçı̇m sonuçları hükümetim ı̇çin ı̇yı̇ bı̇r sonuç değı̇l. 30 Hazı̇ran'dan itibaren yeni parlamento seçimleri için çağrıda bulunacağım" diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis'i feshederek erken seçim çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ülkesinde aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı aldı.

Avrupa Parlamentosu seçimleri: İlk sonuçlar açıklanmaya başlandı

Avrupa Parlamentosu seçimleri: İlk sonuçlar açıklanmaya başlandı

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'da Cumhurbaşkanı , "Erken seçim çağrısı yapmaya karar verdim. Ulusal Meclı̇sı̇ feshedı̇yorum" dedi.

Macron, "Avrupa Parlamentosu seçı̇m sonuçları hükümetim ı̇çin ı̇yı̇ bı̇r sonuç değı̇l. 30 Hazı̇ran'dan itibaren yeni parlamento seçimleri için çağrıda bulunacağım" diye konuştu.

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